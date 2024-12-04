Відстрочка від призову: чи доступна вчителю із зарплатою 10 тисяч гривень

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Адвокат Дмитро Дончак пояснив, чи доступна відстрочка вчителю закладу загальної середньої освіти, який отримує 10 тисяч зарплати.

Експерт розповів, що перелік осіб, які не підлягають мобілізації, наведений у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Дмитра Дончака на порталі b2bconsult.

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Чи доступна відстрочка вчителям із зарплатою 10 тисяч гривень

Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 23 цього закону, мобілізації не підлягають військовозобов'язані:

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

працівники наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів середньої освіти, за умови, що вони працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Це досить чітка й однозначна норма, для відстрочки необхідно надати докази роботи вчителем в закладі середньої освіти, та докази про розмір ставки (не менш ніж 0,75). Жодних вимог щодо розміру зарплати – немає,

– каже Дмитро Дончак.

Він також додав, що відстрочка не надається автоматично. Для цього потрібно зібрати пакет документів, та разом із заявою подати його в ТЦК.