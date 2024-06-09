Подав документи на відстрочку, але не отримав відповіді: чи можуть призвати у такому разі

Під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. Однак для цього є перелік певних умов.

Одним з актуальних питань, які стосуються цього, є те, чи можуть мобілізувати чоловіка, поки він чекає відповіді щодо відстрочки. Відповідь на це – читайте далі у матеріалі.

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Чи можуть призвати під час очікування відповіді щодо відстрочки

Якщо військовозобов'язаний подав документи на відстрочку, то до ухвалення комісією рішення щодо її надання, чоловіка не направляють для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, тобто він не підлягає призову.

Зауважимо, що заяву та документи, які підтверджують право на відстрочку, розглядають протягом 7 днів з дати їх надходження до комісії в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Однак цей термін можуть продовжити. Таку затримку можуть здійснювати у тому разі, якщо комісії знадобиться звернутися до інших державних органів за додатковою інформацією.

Як дізнатися про надання відстрочки

Інформація про підтверджене право на відстрочку на основі поданих документів вносять до реєстру військовозобов'язаних. Аби переконатися, чи є ця інформація у реєстрі, варто звернутись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

Зокрема, це можна зробити за допомогу електронного кабінету військовозобов’язаного Резерв+. Якщо комісія ухвалила рішення надати відстрочку, то військовозобов’язаному видадуть довідку.

Якщо ж результат буде негативним щодо надання відстрочки, то про це людину повідомлять письмово, а також обгрунтують причини відмови. Інформація про надану відстрочку також має відображатися в мобільному застосунку Резерв+.

Як можна оформити відстрочку

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період прописаний у Постанові Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року №560 . Саме цей документ наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм розв'язання питання, надається особі відстрочка чи ні.

За наявності підстав для отримання відстрочки, призовник має подати заяву на ім'я голови комісії районного або міського ТЦК, яку для цього створили. Потрібно додати до заяви документи, які підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії. Далі заяву мають зареєструвати.

Заброньованим працівникам відстрочку мають оформити державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.