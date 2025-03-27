У Резерв+ стали доступні нові відстрочки: кого стосується

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. За певних обставин можна отримати відстрочку від призову.

У застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в ЄІССС. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

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Як її оформити

У Міноборони пояснили, щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію.

Згодом користувач отримає сповіщення із результатом.

Якщо даних в реєстрах не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання,

– мовиться в повідомленні.

Раніше в оборонному відомстві України анонсували нові відстрочки у застосунку Резерв+.

До слова, Закон про посилення мобілізації, ухвалений у травні 2024 року, регламентує нові правила відстрочки від військової служби, включаючи аграріїв. Аграрні підприємства можуть подавати списки працівників до Міністерства аграрної політики для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.