Студентам віком 30+ років можуть залишити відстрочку: що відомо про новий законопроєкт

Деякі військовозобов'язані чоловіки спеціально знову вступили до вишів для отримання відстрочки від мобілізації. Після цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити такого права "дорослих" студентів. Однак нещодавно з'явився ще один документ.

Не так давно з'явився законопроєкт №9672, що пропонує змінити статтю 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та скасувати відстрочку для деяких студентів. А після цього у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №9672-2.

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Що пропонує цей законопроєкт

Новий проєкт закону пропонує прибрати 30-річний вік з переліку умов ненадання відстрочки від мобілізації. У разі його ухвалення призову на військову службу під час мобілізації не підлягатимуть здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та вперше здобувають наступний рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Також відстрочку отримуватимуть аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Крім цього автори законопроєкту пропонують надати відстрочку тим, хто здобуває вищу освіту за денною або дуальною формами навчання за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, незалежно від наявності здобутого раніше рівня освіти. Мовиться про дефіцитні спеціальності, що потрібні для відбудови економіки України. Їхній перелік у разі ухвалення документа визначатиме МОЗ.

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