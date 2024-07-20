Чи потрібно чоловіку, який має дружину з інвалідністю, оформлювати відстрочку: пояснення юриста

В Україні триває мобілізація. Деякі категорії можуть отримати відстрочку, зокрема, чоловіки, у яких дружина має інвалідність.

Йдеться саме про інвалідність другої групи. Це зауважив юрист Андрій Топчій.

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"Факт звернення за відстрочкою розпочинає процедуру її надання"

Юрист розповів, що відповідно до постанови "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" саме факт звернення військовозобов'язаного за відстрочкою розпочинає процедуру її надання.

Потрібно саме оформити відстрочку за доглядом, бо до оформлення такої відстрочки, відповідно до чинного законодавства, вважається, що така відстрочка у Вас відсутня з усіма відповідними правовими наслідками,

– зауважив Андрій Топчій.

Він також пояснив, що військовозобов'язаному в такому випадку треба звернутися до ТЦК та СП. А там відстрочку уже внесуть до військово-облікових документів.