Відстрочка від мобілізації: кому стане доступною з 1 січня

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Проте деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову.

Зазначимо, що право на відстрочку визначається статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

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Хто зможе отримати відстрочку у 2025 році

Відстрочка від мобілізації в Україні доступна таким категоріям громадян:

військовозобов'язаним, що мають бронювання;

особам з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

військовозобов'язаним, що тимчасово непридатні до служби (відстрочка надається за станом здоров'я);

особам, які доглядають за близькими родичами, що мають першу чи другу групу інвалідності;

родичам загиблих під час АТО чи війни, а також зниклих безвісти, якщо загиблі або зниклі були учасниками бойових дій чи забезпечували їх проведення;

особам, що виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Окрім цього, мобілізації не підлягають педагоги та наукові працівники, що мають науковий ступінь і працюють у навчальному закладі щонайменше на 3/4 ставки. А також студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі та здобувають професійну, фахову передвищу або вищу освіту.

Варто зазначити, що відстрочка від призову також надається народним депутатам, суддям Конституційного суду, членам Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Рахункової палати.