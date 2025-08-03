У четвер, 7 серпня, набуває чинності закон про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів. Низка телеграм-каналів пишуть про те, що тисячі чоловіків у цей день можуть втратити відстрочку.

Зазначається, що 7 серпня відбувається оновлення строку дії відстрочок від призову. Формально відстрочка повинна продовжуватися автоматично, але так може відбуватися не завжди. Тому у мережі радять чоловікам зранку у четвер перевірити інформацію про бронювання від мобілізації. Якщо відстрочка не відображається у "Резерві", то рекомендують терміново звернутися до ТЦК з документами, які підтверджують право на неї, передає 24 Канал.

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Чи справді 7 серпня українці масово втратять відстрочки?

В ефірі "Київ 24" юрист Тарас Боровський закликав не панікувати. Він спростував повідомлення у мережі, що нібито 7 серпня з "Резерву" позникають відстрочки. Каже, що ця інформація немає жодних підстав.

Водночас фахівець наголосив, що дані про права на відстрочку можуть зникнути в будь-який день, не обов'язково саме 7 серпня. Адже ні "Резерв+", ні "Оберіг" не застраховані від технічних збоїв.

Тому Боровський радить тим, хто має відстрочку чи право на відстрочку, регулярно перевіряти чи зберігається така інформація в додатках "Резерв+" та реєстрі "Оберіг". Якщо цих даних з якихось причин немає, то потрібно ще раз подати відповідний пакет документів, що підтверджують право на відстрочку з відповідною заявою, в якій просите встановити цю відстрочку або продовжити її дію.

Зауважимо, що є низка умов, коли військовозобов'язані справді можуть втратити бронь від мобілізації.