Як у 2025 році отримати відстрочку від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Для цього потрібно подати відповідну заявку у застосунку Резерв+ або ТЦК.

Як подати заяву на відстрочку та які документи потрібні – повідомляє 24 Канал.

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Як отримати відстрочку від мобілізації

Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, то він може подати заяву для її отримання. Нині є 2 шляхи отримання відстрочки від мобілізації – звернутися до ТЦК або подати заявку у застосунку Резерв+. Однак другий спосіб доступний не для всіх категорій військовозобов'язаних громадян.

Так, якщо подавати заявку безпосередньо у ТЦК, то слід взяти з собою:

паспорт,

військовий квиток,

документи, які засвідчують право на отримання відстрочки.

У ТЦК слід написати заяву на отримання відстрочки, додавши усі необхідні документи. Після цього у військкоматі розглянуть заяву та ухвалять рішення щодо надання чи ненадання відстрочки.

Студенти, особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки можуть подати заявку на отримання відстрочки у застосунку Резерв+. Для цього потрібно відкрити додаток та авторизуватися у ньому. Після цього слід зайти в меню та обрати пункт "Подати запит на відстрочку".

Застосунок запропонує пройти опитування, система опрацює надану інформацію й після сповістить про надання відстрочки чи відмову у цьому. В останньому випадку мають вказати причину, чому відмовлено у наданні.

Варто пам'ятати, що відстрочка від мобілізації не надається безстроково – її потрібно продовжити. Перевірити, чи діє відстрочка, можна у Резерв+. Ця функція доступна для усіх військовозобов'язаних.