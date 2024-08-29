Юрист пояснив, чи можуть студенти отримати відстрочку без проходження ВЛК

В Україні студенти денної або дуальної форми освіти мають право на відстрочку від мобілізації. Однак наявність відстрочки не звільняє від необхідності виконання правил військового обліку.

Відмова від проходження ВЛК може бути кваліфікована як порушення законодавства про мобілізацію. Нюанси оформлення відстрочки для студентів розповів юрист Андрій Топчій.

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Чи зобов'язані студенти проходити ВЛК

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають зокрема:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Законодавець не пов'язує наявність права на відстрочку з проходженням (не проходженням) військово-лікарської комісії. При цьому, наявність відстрочки від мобілізації не звільняє вас від необхідності виконання правил військового обліку – в тому числі щодо проходження військово-лікарської комісії,

– пояснив Андрій Топчій.

За його словами, ТЦК трактують закон таким чином, що відстрочка видається військовозобов'язаній особі, а для того, щоб встановити, чи дійсно ви є військовозобов'язаним – необхідно пройти ВЛК.

Важливо! Юрист зазначив, що це є спірним тлумаченням законодавства, яке можна оскаржувати в адміністративному або судовому порядку.

До слова, раніше юристи також пояснювали, що кожен юнак, який досяг 16-річного віку, зобов'язаний стати на військовий облік. У разі невиконання цього обов'язку громадяни можуть відчути певні юридичні наслідки.