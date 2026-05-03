Оформлення відстрочок: хто може подати заявку онлайн у Резерв+, а кому треба йти в ЦНАП
- В Україні відстрочку від мобілізації можна оформити онлайн у Резерв+ для 11 категорій осіб, включаючи студентів, батьків трьох і більше дітей, та людей з інвалідністю.
- Деякі категорії, такі як опікуни дитини з інвалідністю або родичі загиблих під час бойових дій, мають оформляти відстрочку через ЦНАП, де процес займає до 14 днів.
В Україні триває загальна мобілізація. Частина військовозобов'язаних громадян може уникнути служби, оформивши відстрочку, але це більше не можна робити напряму через ТЦК.
Це можна зробити онлайн у Резерв+, але декому дозволено звертатися із цим питанням у ЦНАП. Про це пише Міністерство оборони України.
Кому оформлювати відстрочку онлайн?
Наразі у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок від призову. Їх можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії.
Водночас деяким категорія осіб дозволено відстрочку оформити особисто у ЦНАПі.
Подавати заяву одночасно і в Резерв+, і в ЦНАП, щоб зекономити час, технічно можна, але не рекомендується. Як зауважують у Міноборони, запит у Резерв+ опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП – до 14 днів.
Якщо людина отримала відстрочку через Резерв+, запит у ЦНАП буде закритий, адже відстрочка вже оформлена.
Скористатися послугою онлайн можуть:
- люди з інвалідністю,
- тимчасово непридатні до служби,
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років,
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи,
- жінки та чоловіки військових із дитиною,
- батьки трьох і більше дітей,
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,
- студенти, аспіранти,
- працівники вищої та професійної освіти.
Кому оформлювати відстрочку у ЦНАПі?
Відвідати ЦНАП для оформлення відстрочки можна наступним категоріям:
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,
- усиновлювач або законний представник дитини-сироти,
- інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках,
- військовозобов'язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки,
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,
- військові, звільнені з полону,
- люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи,
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності,
- ті, хто доглядає за важкохворим членом сім'ї,
- опікуни особи, визнаної недієздатною,
- ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи,
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеню спорідненості з інвалідністю,
- вчителі шкіл.
До слова, відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю автоматично продовжується, якщо підстава залишається чинною і це підтверджується в реєстрах. Але якщо система визначила іншого доглядальника, автопродовження може не відбутися. У такому випадку, щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно подати документи через ЦНАП.
Що ще потрібно знати про відстрочку?
Відстрочка діє до завершення чинного періоду мобілізації. Її автопродовження можна перевірити у додатку Резерв+. Якщо вона не продовжилася, можливо, у громадянина неактуальні або неповні дані в державних реєстрах.
Військовозобов'язані можуть отримати повідомлення про розшук у Резерв+ навіть, якщо мають відстрочку. Це може статися, якщо під час перевірки інформації було зафіксовано порушення військового обліку. У такому випадку, військові можуть передати запит до поліції, щоб цю особу доставили для майбутнього складання протоколу.
Зауважте також, що багатодітні батьки теж можуть бути мобілізовані. Це залежить від фактичної участі у вихованні дітей та відсутності заборгованостей по аліментах.
Вітчим може отримати відстрочку, якщо він усиновив дітей або біологічний батько їх не утримує.