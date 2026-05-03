24 Канал Новини України Оформлення відстрочок: хто може подати заявку онлайн у Резерв+, а кому треба йти в ЦНАП
3 травня, 00:18
Софія Рожик
Основні тези
  • В Україні відстрочку від мобілізації можна оформити онлайн у Резерв+ для 11 категорій осіб, включаючи студентів, батьків трьох і більше дітей, та людей з інвалідністю.
  • Деякі категорії, такі як опікуни дитини з інвалідністю або родичі загиблих під час бойових дій, мають оформляти відстрочку через ЦНАП, де процес займає до 14 днів.
В Україні триває загальна мобілізація. Частина військовозобов'язаних громадян може уникнути служби, оформивши відстрочку, але це більше не можна робити напряму через ТЦК.

Це можна зробити онлайн у Резерв+, але декому дозволено звертатися із цим питанням у ЦНАП. Про це пише Міністерство оборони України.

Кому оформлювати відстрочку онлайн?

Наразі у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок від призову. Їх можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії. 

Водночас деяким категорія осіб дозволено відстрочку оформити особисто у ЦНАПі.

Подавати заяву  одночасно і в Резерв+, і в ЦНАП, щоб зекономити час, технічно можна, але не рекомендується. Як зауважують у Міноборони, запит у Резерв+ опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП – до 14 днів. 

Якщо людина отримала відстрочку через Резерв+, запит у ЦНАП буде закритий, адже відстрочка вже оформлена.

Скористатися послугою онлайн можуть: 

  • люди з інвалідністю,
  • тимчасово непридатні до служби,
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років,
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи,
  • жінки та чоловіки військових із дитиною,
  • батьки трьох і більше дітей,
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,
  • студенти, аспіранти,
  • працівники вищої та професійної освіти.

Кому оформлювати відстрочку у ЦНАПі?

Відвідати ЦНАП для оформлення відстрочки можна наступним категоріям: 

  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,
  • усиновлювач або законний представник дитини-сироти,
  • інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках,
  • військовозобов'язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки,
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,
  • військові, звільнені з полону,
  • люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи,
  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності,
  • ті, хто доглядає за важкохворим членом сім'ї,
  • опікуни особи, визнаної недієздатною,
  • ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи,
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеню спорідненості з інвалідністю,
  • вчителі шкіл.

До слова, відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю автоматично продовжується, якщо підстава залишається чинною і це підтверджується в реєстрах. Але якщо система визначила іншого доглядальника, автопродовження може не відбутися. У такому випадку, щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно подати документи через ЦНАП. 

Що ще потрібно знати про відстрочку?

Відстрочка діє до завершення чинного періоду мобілізації. Її автопродовження можна перевірити у додатку Резерв+. Якщо вона не продовжилася, можливо, у громадянина неактуальні або неповні дані в державних реєстрах.

Військовозобов'язані можуть отримати повідомлення про розшук у Резерв+ навіть, якщо мають відстрочку. Це може статися, якщо під час перевірки інформації було зафіксовано порушення військового обліку. У такому випадку, військові можуть передати запит до поліції, щоб цю особу доставили для майбутнього складання протоколу.

Зауважте також, що багатодітні батьки теж можуть бути мобілізовані. Це залежить від фактичної участі у вихованні дітей та відсутності заборгованостей по аліментах.

Вітчим може отримати відстрочку, якщо він усиновив дітей або біологічний батько їх не утримує.

