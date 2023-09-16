Студенти скаржаться, що їм відмовляють у відстрочці: у ТЦК роз'яснили ситуацію

В Україні планують скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, яким більше 30 років. Хоча зміни ще не ухвалені, деякі студенти магістратури денної форми навчання скаржаться, що їм вже відмовляють у відстрочці.

Житомирський обласний ТЦК та СП відреагував на те, що жителі Житомирщини нібито скаржаться, що студентам магістратури денної форми навчання відмовляють у відстрочці.

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Відстрочку надають лише придатним

У Житомирському обласному ТЦК та СП наголосили, що громадянам вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі хто навчається зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу,

– заявили у ТЦК та СП.

У ТЦК також пояснили, що громадяни України, які прибувають в ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби.

Відстрочку надають лише придатним, а не придатні – виключається з військового обліку.

В Україні можуть скасувати відстрочку для студентів: подробиці