Студенти скаржаться, що їм відмовляють у відстрочці: у ТЦК роз'яснили ситуацію
Джерело:Житомирський обласний ТЦК та СП
В Україні планують скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, яким більше 30 років. Хоча зміни ще не ухвалені, деякі студенти магістратури денної форми навчання скаржаться, що їм вже відмовляють у відстрочці.
Житомирський обласний ТЦК та СП відреагував на те, що жителі Житомирщини нібито скаржаться, що студентам магістратури денної форми навчання відмовляють у відстрочці.
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Відстрочку надають лише придатним
У Житомирському обласному ТЦК та СП наголосили, що громадянам вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі хто навчається зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу,
– заявили у ТЦК та СП.
У ТЦК також пояснили, що громадяни України, які прибувають в ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби.
Відстрочку надають лише придатним, а не придатні – виключається з військового обліку.
В Україні можуть скасувати відстрочку для студентів: подробиці
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9673, який передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо скасування відстрочки для деяких студентів.
- У разі ухвалення документа мобілізації не підлягатимуть лише студенти до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.
- У Раді пояснюють необхідність змін тим, що деякі українці старше 30 років зловживають можливістю отримання відстрочки від мобілізації, здобуваючи другу освіту.
- Так, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський вважає, що якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану.
- Очільник Міносвіти та науки Оксен Лісовий уже підтримав відповідну ініціативу. Він наголосив, що освіта в жодному разі не має бути "лазівкою" для уникнення мобілізації.