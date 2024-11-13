Ночують під ЦНАПом: у Києві утворюються величезні черги з охочих оформити відстрочку

У Києві перед ЦНАПом у Деснянському районі утворюються великі черги з охочих оформити або продовжити відстрочку від мобілізації. Відсутність електронної черги змушує військовозобов’язаних займати місце з самого ранку або навіть ночувати під установою.

Люди стоять під установою увесь день, деякі по кілька днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини LIVE".

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Як військовозобов'язані ночують під ЦНАПом заради відстрочки

ЦНАП може прийняти до 150 осіб на день, однак це число значно менше, ніж кількість охочих, що утворює черги ще до відкриття центру. Електронної черги також не передбачено.

Потрапити до цих 150 людей майже неможливо. Деякі військовозобов'язані, маючи перепустки на пересування в комендантську годину, залишаються на ніч біля ЦНАПу, ночуючи в автомобілях.

Чергу організували самі ж громадяни. Вони записуються до паперового зошита, за яким їх потім по черзі викликають до кабінету.

Великі черги під ЦНАПом у Деснянському районі Києва: дивіться відео

Люди зазначають, що працівники ЦНАПу працюють понаднормово, однак фізично не здатні прийняти таку кількість людей.

Чекаємо на електронну відстрочку. Я теж розумію, що це не за один день робиться, але поки ми її чекаємо, поки немає інших рішень, ось таким чином люди самоорганізовуються. Бо, наприклад, я приїжджаю о п'ятій ранку – і я вже 240-й чи 350-й. Я так ніколи відстрочку не отримаю,

– розповів Данило, який стояв у черзі.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку через Резерв+. Необхідно перевірити версію застосунку, а якщо людина не знаходить себе у реєстрі, то необхідно звернутися до техпідтримки.