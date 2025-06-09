Відстрочки від мобілізації видаватимуть по-новому: що змінилося

Нещодавно Кабмін оновив правила надання відстрочок. Тим, хто раніше отримав відстрочку через застосунок "Резерв+", не потрібно повторно подавати заяву – дата відстрочки має оновитися автоматично.

Зокрема, це стосується студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю, передає 24 Канал із посиланням на "Безоплатну правничу допомогу".

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Що змінилося

По-новому видаватимуть відстрочки для жінок та чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Відтепер відстрочку зможе оформити не тільки біологічний батько дитини, а й вітчим дитини.

Для отримання відстрочки біологічний батько має надати такі документи:

свідоцтво про народження дитини, в якому він зазначений батьком

та один з документів: свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з військовозобов'язаним,

рішення органу опіки про місце проживання дітей з військовозобов'язаним,

письмовий договір між батьками про проживання дітей та участь у вихованні, довідку з Реєстру боржників про відсутність аліментів, сформовану не пізніше ніж за 5 днів до подання заяви про відстрочку.

Вітчим тим часом має підготувати:

рішення суду про утримання дитини (дітей) військовозобов'язаним (за наявності);

документи, що підтверджують обов'язок утримувати пасинка/падчерку до 18 років (за наявності);

свідоцтво про шлюб з матір'ю (батьком) дитини

документи, що підтверджують відсутність у дитини близьких родичів (матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів і сестер) або неможливість надання ними належного утримання (свідоцтво про смерть, витяг з реєстру зниклих безвісти, судові рішення, вирок суду, медичні висновки, рішення про позбавлення батьківських прав тощо).

Крім того, було розширено перелік документів для осіб, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю. Військовозобов'язаний тепер має надати, зокрема:

акт про здійснення догляду;

документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) за догляд.

Раніше такі документи подавали тільки особи, які здійснювали постійний догляд за хворим батьком чи матір'ю дружини (чоловіка).