Відступати нікуди, позаду Москва, – Медведєв пафосно "пояснив" позицію Росії щодо України й НАТО

Росія не хоче не тільки вступу України в НАТО, а й розташування на українській території "озброєнь окремих країн". Про це заявив заступник глави російського Радбезу Дмитро Медведєв.

Якщо забули, це саме той чоловік, якому Володимир Путін один раз "доручив" пост президента (у 2008 – 2012). Так от, за словами Медведєва, Росія вже не має куди відступати.

До слова Блінкен хоче обговорити з Лавровим реакцію Росії на відповідь щодо "гарантій"

НАТО "лізе до кордонів Росії": у Кремлі відзначилися цілою низкою цинічних заяв

Заступник глави Радбезу Росії та колись навіть президент цієї країні Дмитро Медведєв дав інтерв'ю російським ЗМІ. У ньому політик відреагував на гострі теми цього дня – але у традиційному для себе та Кремля пафосному та цинічному стилі. Наведемо головні з його заяв.

Загроза НАТО

Медведєв: НАТО "лізе до кордонів Росії", червоні лінії зовсім поруч, а Росія майже вичерпала "межі відступу" у питанні гарантій безпеки: "Відступати нікуди, позаду Москва".

НАТО "лізе до кордонів Росії", червоні лінії зовсім поруч, а Росія майже вичерпала "межі відступу" у питанні гарантій безпеки: "Відступати нікуди, позаду Москва". Насправді: Альянс – оборонний блок та нікому не загрожує, а от Росія постійно нападає на своїх сусідів та не тільки.

Зброя в Україні

Медведєв: Україна може і не бути в НАТО, але на її території розташують зброю "під прикриттям двосторонніх домовленостей": "Нас ніхто не чує".

Україна може і не бути в НАТО, але на її території розташують зброю "під прикриттям двосторонніх домовленостей": "Нас ніхто не чує". Насправді: розташування озброєнь на нашій території геть не загрожує Росії, враховуючи те, скажімо, що країни Балтії давно в НАТО, але Кремль охоче може використати це як привід для нападу на Україну.

"Гарантії безпеки"

Медведєв: "Гарантії безпеки" дуже потрібні Росії – щоб "усунути загрози". А документ з гарантіями повинен бути обов'язковим.

"Гарантії безпеки" дуже потрібні Росії – щоб "усунути загрози". А документ з гарантіями повинен бути обов'язковим. Насправді: у США та НАТО наразі навіть мови не ведуть про щось подібне – відповідь на російський ультиматум від США непублічна, але її називають тільки "переліком стурбованостей", який не порушує наріжні принципи.

Війна

Медведєв: єдина можливість уникнути війни – домовлятися, але багато людей спекулюють на ескалації.

єдина можливість уникнути війни – домовлятися, але багато людей спекулюють на ескалації. Насправді: тут, мабуть, Медведєв говорив про свого патрона Володимира Путіна, який регулярно спекулює саме на цій темі.

Російський сенатор Володимир Джабаров запевнив, що Кремль невдоволений , але підготує свою офіційну реакцію за кілька днів.

, але підготує свою офіційну реакцію за кілька днів. Можливо, після консультацій з Китаєм (це такий дипломатичний укол у бік Білого дому, який має напружені стосунки з Пекіном).

А тим часом Росія готується надати зброю в ОРДЛО – тепер офіційно: дивіться відео