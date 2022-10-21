Війська поповнюються, але ознаки відступу є, – Арестович відповів, чи тікають росіяни з Херсона
21 жовтня 2022 , 17:52Читать новость на русском
На тлі тривожних новин про Каховську ГЕС Олексій Арестович заявив, що наразі не можна спрогнозувати, що далі зроблять росіяни. З Херсона вже виводять представників фсб та російського мвс.
Арестович розповів, що вивозять також так звані "органи місцевої влади". Евакуювали 15 тисяч людей.
Зауважте Окупанти запланували підрив Каховської ГЕС ще у квітні, зараз мінують шлюзи, – ГУР
Тим часом російські війська – поповнюються. Зима наближається й російським окупантам, аби забезпечити хоч якесь постачання, доведеться витрачати у рази більше зусиль. Зокрема, ворогу знадобиться більше палива.
За словами Арестовича, йде перегрупування. Однак причини та цілі ще уточнюють.
Загроза підриву Каховської ГЕС: головне
- Російські пропагандисти активно поширюють маразматичні заяви, що Україна начебто готує удар по дамбі Каховської ГЕС. Тим часом самі окупанти замінували її. За різними даними, ворог міг зробити це ще у квітні 2022 року.
- Президент Володимир Зеленський наголосив: якщо росіяни підірвуть дамбу, можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів. Зокрема, Херсон.
- Окрім того, підрив дамби може залишити ЗАЕС без води для охолодження.
- Олексій Данілов зауважив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Влада розуміє, що відбуватиметься за тих чи інших процесів. Секретар РНБО анонсував, що це питання розглянуть вже під час найближчого засідання ставки верховного головнокомандувача. Дату – наразі не розкривають.
Арестович про загрозу підриву Каховської ГЕС: дивіться відео