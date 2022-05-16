"Відсвяткуємо 40 днів від затоплення "Москви": Укрпошта випустить нову марку про корабель

Марка з російським кораблем здобула неабияку популярність не лише в Україні, але й за кордоном. В Укрпошті вже анонсували наступну марку на цю ж тематику, яка вийде в символічний день.

Про це 24 каналу повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він розповів, що на наступній марці, яку випустить Укрпошта, буде написано "русскій воєнний корабль… всьо!", або ж англійською – "russian warship… done!".

До слова Укрпошта пообіцяла новий тираж марок, де російський корабель вже "пішов"

Святкуватимемо затоплення "Москви"

Смілянський зазначив, що ця марка вийде вже наступного тижня. Водночас він пояснив, до якої дати Укрпошта прив'язала її випуск.

Натякну, що незабаром буде 40 днів, як він (російський корабель – 24 канал) потонув. Вважаю, що так ми відсвяткуємо 40 днів від затоплення "Москви". Впевнений, марка буде така ж популярна, як і попередня,

– зауважив він.

Скільки випустять екземплярів марки

Крім того, за словами гендиректора Укрпошти, якщо попередню марку випустили в кількості 1 мільйона екземплярів, то цієї вже буде значно більше – 5 мільйонів. Водночас з таким же дизайном випустять 1 мільйон конвертів, магніти та футболки.

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Збільшення кількості продукції Смілянський пояснив тим, що шанувальників тепер також побільшало. Крім того, він поінформував, що в четвер, 19 травня, Укрпошта оголосить всі деталі щодо продажу марки, аби охочі могли підготуватись завчасно.

Розумію, що без черг не обійдеться. Однак постараємось зробити так, аби всім вистачило, усі могли придбати частинку цієї історії. А ми готуватимемось до наступної,

– зазначив гендиректор.

Кібератаки росіян

Він також додав, що росіяни продовжують влаштовувати кібератаки, аби завадити Укрпошті. Однак Смілянський запевнив, що вони вже знайшли від них "протиотруту", тому впевнений, що наступні продажі будуть більш зручними.

Смілянський розповів про нову марку, яку випустить Укрпошта: дивіться відео



Марка про російський воєнний корабель: коротко