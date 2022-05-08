Відтепер українці зможуть оформити закордонний і внутрішній паспорти одночасно: чому це важливо

В Україні запустили пілотний проєкт для одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів. Прем'єр Денис Шмигаль розповів, чому це потрібно.

Планують, що цей експеримент діятиме 2 роки. Таке нововведення повинне мінімізувати витрату часу на оформлення документів.

Цікаво Компенсація за знищену чи пошкоджену нерухомість: хто, де і як може оформити заяву

Закордонний та внутрішній паспорти можна оформити одночасно

На засіданні 7 травня Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення чи обміну паспортів громадянина України та закордонного. Також можна оформити новий паспорт замість втраченого або викраденого.

Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно,

– зазначив Шмигаль.

Він додав, що це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів. Це особливо важливо в умовах воєнного часу. Проєкт насамперед має 2 мети:

удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції;

мінімізації часу для їх отримання в умовах введення та продовженням воєнного стану.

Зауважте На Буковині відкриють два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією

Під час перетину кордону краще мати закордонний паспорт: коротко

Багато українців шукають порятунку від війни за кордоном. Донедавна вони могли заїхати у країни Європейського Союзу без закордонного паспорта.

Проте 18 квітня в Укрзалізниці повідомили, що для перетину кордону знову потрібно його мати. Прикордонники можуть робити винятки лише для людей, які прямують з місця бойових дій та мають документи, які посвідчують особу.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, перетин кордону – чітко регламентований законодавством. Зокрема, є перелік документів, які для цього потрібні. Внутрішнього паспорта громадянина України у ньому немає.

Водночас у МВС того ж дня заявили, що можливість перетину кордону для українців за внутрішніми паспортами продовжили. Це сталося після ракетних атак по Львову та Дніпрі.

Таке рішення ухвалили, зважаючи на ситуацію в Україні під час воєнного стану, коли люди не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт.

Враховуючи усі ці заяви, мабуть, варто його із собою прихопити, аби на митниці не виникало непередбачуваних ситуацій.

Варто подивитися – в Ірпінь прибула перша електричка після звільнення міста