Очікуємо підтверджень розвідки та пояснень Кремля, – МЗС про відведення російських військ

Напередодні у міноборони Росії заявили про відведення своїх військ від українських кордонів та з окупованого Криму. А вже 23 квітня військові справді почали покидати півострів. У Міністерстві закордонних справ України заявили: якщо Росія дотримає слова, то це дозволить послабити напруженість. Водночас Київ очікує підтверджень відводу від розвідки та пояснень Кремля.

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував заяву міністра оборони Росії щодо початку відведення російських військ.

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Як у МЗС реагують на інформацію про відведення військ Росії

Сама заява міністра Шойгу – позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість,

– зазначив Кулеба.

Однак додав, що слід пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані загалом конфлікт.

На які аспекти радить звернути увагу Кулеба

заяви – це добре, але Україна хотіла б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені українською розвідкою і розвідкою НАТО;

ці війська не просто дійшли до українського кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України.

"Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародній спільноті, навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною", – наголосив міністр.

Кулеба також зазначив, що Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації. Адже це допомогло спонукати Москву до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань.

Водночас Київ закликає партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії.

Росія відводить війська від кордонів з Україною: основне