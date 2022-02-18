Відведення військ Росії не відбувається, та загроза вторгнення невелика, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що наразі відведення військ Росією немає. Міністр оборони також пояснив, попри це, немає великої загрози вторгнення.

З відповідним звернення міністр оборони виступив у Верховній Раді. Це трапилось 18 лютого під час години запитань до уряду.

Зауважте У Раді виступила делегація Польщі та триває година запитань до уряду: онлайн-трансляція

Резніков заперечив відведення російських військ

Олексій Резніков заявив, що не підтверджує заяву російської сторони про відведення військ. За словами міністра, насправді цього не відбувається, натомість – йде переміщення сил та засобів.

Ми спостерігаємо за підрозділами російських військ поблизу України, що налічують близько 129 тисяч наземного компоненту. І разом з морською та авіаційною компонентами їх кількість становить близько 149 тисяч,

– заявив міністр оборони України.

Олексій Резніков пояснив, що наразі російські навчання в Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, тож основна маса військ уже стягнута.

Проте найближчими днями очікують залучення ще декількох тисяч осіб. Міністр пояснив, що:

найближчими днями очікується входження до Чорного моря ще 3 російських кораблів;

одночасно в Росії продовжуються навчання Росгвардії "Заслон – 2022". І це також перебуває у полі зору міністерства.

Олексій Резніков запевнив, що наша розвідка бачить усі рухи, що можуть становити потенційну загрозу для України – кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ.

Ймовірність ескалації невисока

Міністр запевнив, що зараз можуть оголошуватись різні дати і дані подій та можливих сценаріїв. Та українська сторона пропрацювала усі можливі варіанти.

Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Та ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку щодо вторгнення в Україну в цілому,

– пояснив міністр.

Очільник Міноборони пояснив, що сили української влади сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність до нападу Росії.

Відведення військ Росії не відбувається, але загроза вторгнення все ж невелика, – Резніков у Раді: дивіться відео

Коротко про ймовірну загрозу нападу Кремля

Росія ще восени 2021 року стягнула війська до кордону України. Наразі там перебуває понад 100 тисяч російських військових.

ЗМІ писали, що Росія може вдатись до наступу 16 лютого. На щастя, цього не сталось. Згодом назвали дату 20 лютого.

У Кремлі ж заявили про відведення військ. У відповідь на це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення тоді, коли це побачить. Саме тоді й повірить у деескалацію.

Росія нападе 20-го лютого? – дивіться відео