Відведення військ Росії не відбувається, та загроза вторгнення невелика, – Резніков
Олексій Резніков заявив, що наразі відведення військ Росією немає. Міністр оборони також пояснив, попри це, немає великої загрози вторгнення.
З відповідним звернення міністр оборони виступив у Верховній Раді. Це трапилось 18 лютого під час години запитань до уряду.
Зауважте У Раді виступила делегація Польщі та триває година запитань до уряду: онлайн-трансляція
Резніков заперечив відведення російських військ
Олексій Резніков заявив, що не підтверджує заяву російської сторони про відведення військ. За словами міністра, насправді цього не відбувається, натомість – йде переміщення сил та засобів.
Ми спостерігаємо за підрозділами російських військ поблизу України, що налічують близько 129 тисяч наземного компоненту. І разом з морською та авіаційною компонентами їх кількість становить близько 149 тисяч,
– заявив міністр оборони України.
Олексій Резніков пояснив, що наразі російські навчання в Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, тож основна маса військ уже стягнута.
Проте найближчими днями очікують залучення ще декількох тисяч осіб. Міністр пояснив, що:
- найближчими днями очікується входження до Чорного моря ще 3 російських кораблів;
- одночасно в Росії продовжуються навчання Росгвардії "Заслон – 2022". І це також перебуває у полі зору міністерства.
Олексій Резніков запевнив, що наша розвідка бачить усі рухи, що можуть становити потенційну загрозу для України – кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ.
Ймовірність ескалації невисока
Міністр запевнив, що зараз можуть оголошуватись різні дати і дані подій та можливих сценаріїв. Та українська сторона пропрацювала усі можливі варіанти.
Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Та ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку щодо вторгнення в Україну в цілому,
– пояснив міністр.
Очільник Міноборони пояснив, що сили української влади сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність до нападу Росії.
Відведення військ Росії не відбувається, але загроза вторгнення все ж невелика, – Резніков у Раді: дивіться відео
Коротко про ймовірну загрозу нападу Кремля
- Росія ще восени 2021 року стягнула війська до кордону України. Наразі там перебуває понад 100 тисяч російських військових.
- ЗМІ писали, що Росія може вдатись до наступу 16 лютого. На щастя, цього не сталось. Згодом назвали дату 20 лютого.
- У Кремлі ж заявили про відведення військ. У відповідь на це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення тоді, коли це побачить. Саме тоді й повірить у деескалацію.
Росія нападе 20-го лютого? – дивіться відео