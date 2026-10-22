Зеленський попередив про загрозу захоплення нових міст у разі відведення військ зі Сходу

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не може погодитися на вимоги Росії щодо відведення військ зі Сходу. За його словами, такий крок може мати небезпечні наслідки та відкрити ворогу шлях до нових територій.

Зеленський наголосив, що територіальні поступки не гарантують припинення російського наступу. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Стівену Бартлетту.

Чим загрожує відведення українських військ зі Сходу?

За словами президента, Росія наполягає на виході ЗСУ з низки міст на сході України, зокрема Слов'янська, Краматорська та Дружківки. У цьому контексті він також згадав Павлоградський напрямок і Дніпропетровську область.

Зеленський застеріг, що передача цих територій росіянам може створити передумови для подальшого просування окупаційних військ.

Якщо ми передамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він (Путін, – 24 Канал) захоче продовжувати, то може захопити величезну кількість наших міст, якщо просуватиметься далі,

– заявив президент.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки. При цьому найбільшим компромісом з українського боку він назвав припинення вогню. Однак Росія, за його словами, продовжує вимагати відступу українських військ, не надаючи жодних гарантій безпеки.

Давайте просто зупинимо цю війну. Але вони хочуть, щоб ми відійшли ще далі. І якщо ми відійдемо, де гарантії безпеки? Не кажучи вже про те, що це несправедливо,

– наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський повідомляв, що від початку осені українські підрозділи звільнили більше територій, ніж ворог спромігся окупувати. Також президент наголошував, що Україна не програє війну, проте щодня втрачає людей та час.