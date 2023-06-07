Відвели війська і підірвали, – Костенко про підготовку росіян до терору на ГЕС

Україна шокована терористичним актом окупантів на Каховській ГЕС. Всі факти вказують на те, що підрив дамби готувався Росією заздалегідь.

Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він зазначив, що не вірив у підрив Каховської ГЕС, допоки цього не сталося.

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Як Росія готувалась до підриву Каховської ГЕС

Костенко зазначив, що незадовго до теракту росіяни почали відводити свою техніку на дальні рубежі і рити нові окопи. Здавалося, що це зумовлено великими втратами окупантів від вогню української артилерії.

Нагадаємо, що 30 вересня Путін оголосив про анексію Херсонщини. Однак незадовго після цього ЗСУ зайшли в Херсон. Вже тоді стало відомо, що росіяни замінували Каховську дамбу і готові вчинити теракт.

"Росія пробила чергове дно у цій війні. Було немислимо, що вони наважаться на військовий злочин техногенного характеру", – пригадує Костенко.

Нардеп вважає дії російської армії свідомими: агресор розумів, якими будуть наслідки цієї катастрофи.

"Окупанти підірвали заміновану дамбу заради збільшення водної перепони між двома арміями. Їм байдуже, що з цього приводу скаже світ і якою буде доля цивільного населення", – переконаний Костенко.

Роман Костенко про ситуацію на Херсонщині після теракту: дивіться відео

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Тим часом рівень води у Херсоні вже збільшився на 5 метрів і продовжує підніматися. Роман погоджується з експертами, які припускають, що всі наслідки теракту ми зможемо побачити лише згодом.

Масштаби катастрофи очевидні для кожного. Перебуваючи у Херсоні, бачиш, як течія несе домівки, машини та російські міни. Страшно навіть уявити, що відбувається на лівому березі, куди припадає основний удар стихії,

– розповідає Костенко.

Що відомо про теракт Росії на Каховській дамбі