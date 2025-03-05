Відвертий діалог, – Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Шольцом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами президента України в них був "відвертий діалог" щодо багатьох питань і бачення майбутньої архітектури безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис українського лідера.

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Зеленський поспілкувався з Шольцом

Президент України 5 березня повідомив про проведену телефонну розмову з Олафом Шольцом. Він зазначив, що це був "відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки".

Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти,

– ідеться в повідомленні президента.

Лідер України додав, що наша країна завжди памʼятатиме, який внесок зробила Німеччина у зміцнення нашого повітряного щита і "найголовніше – у захист тисяч людей".

"Бачимо, як можна збільшити взаємодію в цьому напрямі. Будемо працювати", – додав Зеленський.

Також він подякував Німеччині за підтримку.