Встиг побувати в Італії, Хорватії та Іспанії: ДБР завершило розслідування щодо Дубінського

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо депутата Олександра Дубінського, який підробив документи, щоб виїхати за кордон. Незаконно скандальному депутату вдалось двічі побувати в Іспанії, Хорватії та Іспанії.

У пресслужбі відомства не називають імені, але з вказаних даних зрозуміло, що мова саме про Олександра Дубінського. Нардепу ще 8 серпня оголосили підозру про підроблення документів для виїзду за кордон.

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ДБР спільно із СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон.

У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець,

– повідомили в ДБР.

Зазначають, що під час перебування за кордоном депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.

Тепер з матеріалами кримінального провадження ознайомлять підозрюваного і справу передадуть до суду.

, нещодавно Дубінський отримав ще одну підозру – в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. З 6 листопада депутат перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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