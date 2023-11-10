Встиг побувати в Італії, Хорватії та Іспанії: ДБР завершило розслідування щодо Дубінського
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо депутата Олександра Дубінського, який підробив документи, щоб виїхати за кордон. Незаконно скандальному депутату вдалось двічі побувати в Іспанії, Хорватії та Іспанії.
У пресслужбі відомства не називають імені, але з вказаних даних зрозуміло, що мова саме про Олександра Дубінського. Нардепу ще 8 серпня оголосили підозру про підроблення документів для виїзду за кордон.
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ДБР спільно із СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон.
У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець,
– повідомили в ДБР.
Зазначають, що під час перебування за кордоном депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.
Тепер з матеріалами кримінального провадження ознайомлять підозрюваного і справу передадуть до суду.До слова, нещодавно Дубінський отримав ще одну підозру – в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. З 6 листопада депутат перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
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Що відомо про "вояж" Дубінського
- 3 серпня детективи ДБР спільно із СБУ проводили обшуки у нардепа через те, що той під виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон. Тоді Дубінський назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
- Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила в інстаграмі його перебування в Барселоні.
- Хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу батька на лікування, останній виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без супроводу нардепа.
- Крім того, слідчі розслідували, як у період перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема, до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.