Проігнорували запрошення Путіна: у Китаї не підтвердили візит Сі Цзіньпіна в Москву

Кремль декларує, що вибудував тісні відносини з Пекіном. Однак чомусь китайський лідер Сі Цзіньпін вирішив одразу не приймати пропозицію російського диктатора Путіна щодо візиту в Москву. Водночас китайські чиновники ігнорують запитання від ЗМІ щодо цього.

Не так давно Владімір Путін говорив по відеозв'язку з очільником комуністичної партії Китаю та навіть запросив його до себе в гості весною 2023 року. Згодом у КНР дуже обтічно відповіли на запитання щодо візиту Сі Цзіньпіна до Росії, так і не підтвердивши його.

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"Дружимо", але в готі не ходимо

Власне, на брифінгу речниця МЗС Китаю Мао Нін дуже дивно відповіла на запитання ЗМІ щодо пропозиції Путіна. Чомусь спікерка вирішила прямо не озвучувати нічого, а дуже загально описала відносини між Москвою та Пекіном і згадала про "дружбу" між країнами.

Як всебічні стратегічні партнери з координації, ми прихильні до побудови нового типу відносин з великими країнами, заснованих на взаємній повазі та взаємовигідній співпраці,

– сказала представниця МЗС Китаю.

Навряд, звісно, ця відповідь влаштувала Кремль, проте, як відомо, надія помирає останньою. Пекін може змилуватися над своїми російськими "колегами", хоча навряд Сі Цзіньпін захоче особисто зустрічатись з диктатором Путіним.

Очевидно, Китай використовує Росію

Загалом варто сказати, що між цими двома країнами справді дуже цікава "дружба", бо слова китайських чиновників радше звучать з прагматичними умислами "мати визиск з будь-якої ситуації", аніж зі щирого бажання допомогти Москві.

У новому році сторони зміцнюватимуть обміни на всіх рівнях і продовжуватимуть сприяти розвитку двосторонніх відносин,

– заявила на брифінгу Мао Нін.

Власне, Росія стає все більш залежною від Китаю, а не навпаки. У цьому, зокрема, впевнений експерт Валерій Клочко. Окрім того, він розповів про наслідки співпраці між Москвою та Пекіном. За його словами, це може стати перепоною на шляху КНР до побудови тісних відносин зі Заходом.