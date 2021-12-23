Відвідувала окупований Крим: до України не пустили російську модель
Джерело:Держприкордонслужба
В київському аеропорту прикордонники зупинили російську модель Еліну Бурлакову, яка відвідувала окупований Крим. Правоохоронці не пустили її в Україну.
21-річна росіянка намагалась потрапити у Київ літаком з Варшави. Під час перевірки документів прикордонники і виявили, що вона не раз порушувала режим в’їзду-виїзду з тимчасового окупованого Криму.
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Літала у Крим з Москви
У липні 2021 року Бурлакова була в окупованому Криму на фотозйомках. У перебуванні на півострові модель зізналась сама. До Криму вона літала літаком із Москви.
Тепер її не пустили на територію України. Окрім цього, модель ще й отримала заборону в'їжджати до нашої країни на 3 роки. Також їй виписали штраф за порушення в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території України.
Російську модель до України не пустили, вона відвідувала Крим: дивіться відео
Кому ще з росіян забороняли в'їзд
- До Києва 19 грудня авіарейсом із Варшави прилітала 32-річна російська акторка, яку прикордонники не впустили до України. Під час перевірки виявилось, що росіянка порушувала порядок в'їзду до окупованого Криму. Ймовірно йшлося про Любов Рєзіну, дівоче прізвище Баханкова.
- Також 11 грудня український кордон намагалася перетнути російська виконавиця та її чоловік, які в різні роки під час окупації відвідували Крим. Виявилося, що це співачка і блогерка Mary Gu.
- 25-річну російську поетесу та авторку проєктів не впустили в Україну. Зокрема тому, що в 2020 році вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим. Підозрювали що мова йшла про 25-річну Алісу Денисову.
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