Відвідувала окупований Крим: в Україну не пустили російську акторку
Джерело:Держприкордонслужба
Держприкордонслужба не впустила до України російську акторку, яка в 2018 році відвідувала окупований Крим. Жінці заборонили в'їзд до нашої країни на 3 роки.
За даними журналістів "Української правди", прикордонники не пустили до України акторку Аліну Шитікову. У 2017 році вона відвідувала окупований Крим.
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Акторка прилетіла з ОАЕ
Російська акторка прилетіла в київський аеропорт "Бориспіль" рейсом із Абу-Дабі. Однак під час проходження митного контролю жінка отримала 3-річну заборону на в'їзд на територію України.
За даними Держприкордонслужби, у 2017 році акторка рейсом Санкт-Петербург – Сімферополь літала в окупований Крим на зйомки серіалу "Ульотний екіпаж" для каналу СТС.
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