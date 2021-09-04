Відвідував окупований Крим: в Україну не впустили топменеджера одного з російських холдингів

В Україну намагався незаконно потрапити топменеджер одного з російських холдингів. Однак завдяки злагодженій роботі українських прикордонників, росіянина не пустили на територію нашої країни.

Співробітники ДПСУ вчасно з'ясували, що росіянину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну. Все через те, що він незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

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Росіянин летів через Польщу

Як розповіли у Держприкордонслужбі, топменеджер прилетів до Києва рейсом з польської Варшави.

Однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець, 1997 року народження, влітку 2017 року незаконно відвідував територію тимчасово окупованого Криму,

– пояснили прикордонники.

Росіянин планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями.



Паспорт росіянина, що намагався потрапити в Україну / Фото ДПСУ

Раніше прикордонники на пункті пропуску Нові Яриловичі Чернігівської області викрили росіянина, який намагався незаконно привезти в Україну сотні російських книг. Російську літературу водій намагався переправити через кордон під виглядом інструментів. Він сховав книги у тягачі під капотом та на даху.