Виганяють людей із осель та риють окопи: окупанти озвіріли на лівому березі Херсонщини

Нещодавно ЗСУ вигнали окупантів з правобережжя Херсонщини. Росіяни втекли на лівий берег, де зовсім озвіріли – почали виганяти людей з власних осель та продовжують рити окопи.

Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів, що головна перешкода для ЗСУ на лівому березі Херсонщини – це перша лінія оборони вздовж Дніпра, вже далі – є лише охорона комунікацій, немає анонсованих 3 ліній оборони.

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За його словами, окупанти вчиняють цинічні дії на окупованій Херсонщині.

Окупанти розташовуються в населених пунктах, займають будівлі, зокрема сільради, школи, церкви, а також приватні оселі, звідки виганяють людей,

– сказав Молчанов.

Активіст зазначив, що окупанти депортували людей з Нової Каховки за принципом якщо їм потрібно було житло місцевих, то людей звідти вигнали у Скадовськ, Генічеськ чи навіть на територію Росії.

Також росіяни продовжують евакуацію з лівого берега, вони вже вивезли з Нової Каховки колаборантів, свої “адмінустанови” та пограбували музеї.

Росіяни риють окопи по всій території окупованої Херсонщини

"Крім того, росіяни риють окопи по всій території – практично до берега Азовського моря, але це не суцільні лінії окопів, тож користі з цього немає", – вважає він.

На його думку, росіяни просто хочуть чимось зайняти своїх солдатів, які зараз є в такому собі "резерві" для лінії оборони. Зокрема, їх навчають стріляти та виконувати бойові завдання в цих окопах, наприклад, одні імітують наступ, інші стають в оборону.

Але Молчанов пояснив, що не варто радіти тому, що окупанти будують лінії оборони вглиб лівого берега, а не одразу за Дніпром, адже там все ускладнює природна лінія оборони.

Хоча ми маємо інформацію, що ЗСУ присутні у вигляді ДРГ в лісах на лівому березі Херсонщини, тож “турбують” основну лінію оборони окупантів, влаштовуючи перестрілки та напади на тилові блокпости,

– зізнався активіст.

Але, як зазначив Молчанов, оскільки там стоїть 25 тисяч росіян від Нової Каховки до Геройського на Кінбурнській косі, то неможливо уявити, як можна приховано переправити велику силу на лівобережжя Херсонщини.

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