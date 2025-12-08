Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни, – Зеленський

Президент Зеленський зазначив, що не бачить зацікавленості Китаю у швидкому закінченні війни. Водночас Пекіну через його протистояння з США слабка Росія не вигідна.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про Китай?

Президента запитали, якою він бачить роль Китаю у переговорних процесах зараз і чи може Пекін натиснути на Москву.

Зеленський наголосив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас. За його словами, "безумовно Китай міг би зробити для цього все. Китай – міцна країна, міцна економіка".

Китай точно має вплив Росію і на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Безумовно, це два полюси, які бачать один одного. Це дві великі держави і це велике протистояння. І сьогодні Китаю не вигідна слабка і програвша Росія,

– сказав лідер України.

За його словами, це не означає, що Пекін прямо підтримує Москву зброєю, але їй не вигідне завершення війни.

Водночас Зеленський також звернув увагу на доповіді розвідок. Йдеться про те, що Китай постачає Росії верстати та "інші речі", однак доповідей про поставки зброї не було.

Про що ще говорив президент: коротко