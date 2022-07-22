Чи вигідне позбавлення громадянства Коломойському та Рабіновичу: думка політолога

Проаналізувати причини позбавлення українського громадянства Коломойського та Рабіновича поки що не можна, адже ОП ніяк цю тему не коментує поки. Політолог Фесенко вважає, що це не до кінця справедливо стосовно суспільства.

Про це 24 каналу розповів український політолог Володимир Фесенко. Він також зазначив, що не до кінця зрозуміло, чому це відбулося саме зараз, а не у 2018 році, наприклад.

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Справді, ситуація із позбавленням українського громадянства Коломойського та Рабіновича виглядає дещо дивно. Ми можемо припустити, що формальною умовою для прийняття такого рішення, було саме множинне громадянство, яке є забороненим в Україні,

– говорить Володимир Фесенко.

"У цьому списку чимало людей із Одеси та Одеської області, чому так – знову незрозуміло. Бачимо, що запитань у нас більше, ніж відповідей. Як на мене, все ж потрібні певні пояснення", – каж політолог.

У нас демократичне суспільство, попри те, що триває війна і такі рішення точно потрібно пояснювати, аби не з’являлись якісь конспірологічні історії, додає він.

Я не прихильник конспірологічних теорій, тому не можу погодитись із тим, що позбавлення громадянства вигідне Коломойському чи Рабіновичу,

– зазначає політолог.

За його словами, українське законодавство дозволяє розпочинати кримінальні провадження навіть стосовно громадян інших держав, якщо вони скоїли злочин на території України.

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Коломойського, Рабіновича та Корбана позбавили українського громадянства

Ще у 2014 році, будучи головою Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський визнав, що, крім громадянства України, він також володіє паспортами Кіпру та Ізраїлю.

Крім того, Коломойський може потрапити під дію закону про олігархів. Сам бізнесмен заявляв, що цей закон його влаштовує, ба більше, він йому вигідний.

Довідка. Закон про створення реєстру олігархів в Україні продовжує діяти. За даними РНБО, під ознаки олігарха в Україні підпадають 86 людей.

Рабіновіч взагалі може бути засудженим, адже всін був депутатом ОПЗЖ, яке активно кликало до України "рускій мір" та поширювало російські наративи.