Вже є результат: чого вдалося досягти Україні за час операції в Курській області

Курська операція Сил оборони України стала несподіванкою для окупантів. Вже є перші результати цього рейду.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що командування Сил оборони України не повідомляло про цілі цієї операції. Тому поки лише можна здогадуватися про них і так само оцінювати результати.

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Що відомо про операцію на Курщині

Як наголосив Вігірінський, одна з можливих цілей цієї операції – відтягнути ворожі ресурси з більш активних напрямків. Наразі моніторингові ресурси повідомляли про перекидання військ із Харківського та Херсонського напрямку.

Звісно, коментувати тут щось складно. Адже детальну ситуацію знають лише військові. Потрібно стежити, як все буде розвиватися далі. Було б добре робити такі "сюрпризи" окупантам і на інших напрямках.

Вже є результат. Здається, на Харківщині заявили, що з моменту початку операції на Курщині суттєва знизилась кількість ударів КАБами,

– сказав Вігірінський.