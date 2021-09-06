Вигнав колишню дружину з будинку, а потім підпалив його: на Закарпатті затримали чоловіка

На Закарпатті чоловік вигнав з дому колишню дружину разом із дітьми. Після цього він підпалив будинок, в якому вони проживали.

Мешканка селища Солотвино зателефонувала до поліції 5 вересня, щоб повідомити про інцидент. Правоохоронці вже затримали чоловіка.

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Перед інцидентом відбулась сварка

За інформацією правоохоронців, 50-річний чоловік влаштував спочатку сварку з колишньою дружиною. Після цього він вигнав її з дітьми на вулицю, а сам підпалив ліжко в одній із кімнат.

Чоловік не пускав сім'ю назад у будинок, натомість стояв та вході та погрожував. Через загоряння спальня повністю згоріла.



Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання / Фото пресслужби Нацполіції

Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення

На місці подій правоохоронці з'ясували, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові зафіксували 1,2 проміле алкоголю.

Наразі його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.



Через вогонь повністю згоріла одна із кімнат / Фото пресслужби Нацполіції

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