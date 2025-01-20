Тягав окупантам зброю і техніку: у Санкт-Петербурзі вщент згорів російський локомотив

Нещодавно невідомі у Санкт-Петербурзі знищили локомотив. Росіяни використовували його для потреб своєї армії.

17 січня поблизу Краснодара невідомі спалили дві вежі зв'язку. Вже наступного дня підпал стався у Санкт-Петербурзі. Там вщент згорів потяг, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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У Росії згорів потяг

Зазначається, що у трамвайному депо "Руч'ї" було знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії.

Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає,

– зазначили в українській розвідці.

Як підпалювали локомотив у Росії: дивіться відео

До слова, внаслідок нічної атаки дронів на Казань зазнав ушкоджень авіаційний завод імені Горбунова. З 2023 року це підприємство перебуває під санкціями країн ЄС, адже воно спеціалізується на виготовленні та ремонті стратегічних ракетоносців Ту-160 і дальніх бомбардувальників Ту-22М3М.