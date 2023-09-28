Виробництво "Шахедів" у Росії: чим вони відрізняються від зроблених в Ірані

Виявилося, що "Шахеди" російського та іранського виробництва відрізняються. У ЗСУ назвали ці відмінності.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик назвав відмінності між "Шахедами" російського та іранського виробництва.

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Які відмінності між іранським та російським варіантом "Шахеда"

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки проаналізували, з яких деталей росіяни виробляють "Шахеди" у своїй країні. Виробництво в Росії локалізоване та дрони окупантів дещо відрізняються від тих, що виробляють в Ірані.

Серед змін у конструкції дрона аналітики Центру фіксують:

принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);

модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);

використання нового сервоприводу KST X30-12-165;

використання блоку “Комета” російського виробництва у системі навігації.

Рудик зазначив, що дрони принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, а виявленні відмінності мають "косметичний" характер і, скоріше за все, обумовлені прагненням здешевити виробництво.

Ми не виключаємо факт того, що російська федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим,

– заявив Рудик.

У яких країнах росіяни беруть деталі для дронів-камікадзе

Андрій Рудик повідомив, що серед основних країн походження компонентів російського варіанту дрона-камікадзе є: Китай, Швейцарія та США.

Компоненти мають дату виробництва між 2020 і 2023 роками. Розслідувачі з Conflict Armament Research прийшли до висновку, що 12 компонентів було виготовлено після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Натомість всі російські компоненти, які використовувалися у БпЛА, були виготовлено з січня по березень 2023 року.

Відомо, що виробництво російського варіанту "Шахеда" відбувається в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. Впродовж 2 – 3 років Росія хоче замістити значну частину компонентів, навчити людей та організувати технологічний процес. Загальну вартість проєкту оцінюють у 115 – 130 мільярдів рублів (1,28 – 1,45 мільярдів доларів).