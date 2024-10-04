З Росією почали говорити її мовою: яку стратегію щодо зброї для України обрали партнери

Україна вже довгий період намагається отримати від партнерів дозвіл на застосування їхньої далекобійної зброї вглиб Росії. Поки невідомо, коли це станеться, тому партнери, ймовірно, обрали інший спосіб, щоб надавати необхідну військову підтримку нашій державі. Мовиться про виготовлення зброї на території України.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що із Росією почали говорити її мовою. Він пояснив, що окупанти часто заперечують доведені факти пов'язані із військовими діями на території України. Наша держава також може використовувати такі методи, щоб ефективно давати відсіч противнику.

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Дозвіл на атаки по Росії

Олег Катков припустив, що сценарій, коли Сполучені Штати Америки дозволять Україні бити по території Росії неможливий. Проте варто розглянути й інші варіанти.

Він пояснив, що на території України можна створити умови, коли наші спеціалісти виготовлятимуть необхідну для Сил оборони зброю із деталей, які розробили партнери. Тобто фінальним виробником буде наша країна.

Тоді Україна зможе сама вирішувати, як використовувати цю зброю. Важливо, щоб такі можливості з'явилися несподівано для ворога. Це буде головною запорукою їх використання, бо якщо анонсувати це, то воно буде менш ефективним,

– сказав головний редактор Defense Express.

Співпраця із західними компаніями

В Україну почали масштабно заходити великі західні оборонні компанії. Це провідні підприємства, які займаються виробництвом іноземної техніки, зокрема і європейської.

Вони відкрили в Україні свої представництва з метою, на першому етапі, звісно, обслуговувати те озброєння, яке вже експлуатують ЗСУ. Також анонсовано створення боєприпасного виробництва,

– підкреслив Катков.

Він зауважив, що на території нашої країни також заплановане виробництво запчастин до тої зброї, яку отримала Україна від партнерів.

"Якщо надати необхідні умови роботи для філіалів оборонних гігантів, то можна буде брати участь у виробничих ланцюгах. Це про локалізацію виробництва, адже Збройним Силам України буде необхідне масове переозброєння. Зброю радянських зразків не буде кому обслуговувати", – наголосив Олег Катков.

Єдиним варіантом для повноцінної модернізації військової техніки для ЗСУ є локалізація виробництва. Україні важливо стати частиною західного світу, який поступово збільшує свої оборонні потужності.

Цікаво! Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що зараз кожен другий боєприпас на фронті є українського виробництва, тому значно зросли оборонні потужності країни. Україна інвестувала понад 4 мільярди доларів у виробництво зброї, зокрема дронів, які вже знищили понад 200 ворожих цілей.

Без співпраці із глобальними компаніями Україні, ймовірно, не вдасться озброїтись. Головний редактор Defense Express пояснив, що об'єм виробництва дуже великий, а потужностей для нього не вистачає.

Україна для західних компаній у цьому сенсі дуже цікава, адже тут дешевша робоча сила, є потужності для виробництва та кваліфіковані кадри. Це не лише про озброєння Сил оборони, але й про участь у виготовлення зброї на експорт,

– висловився він.