"Проблєм нєт": Путін наївно фантазує, що війна проти України йде за планом

Кровожерливий російський диктатор переконаний, що йому вдасться виграти війну проти України. Також він заявив, що проблем в російській армії немає.

У п'ятницю, 9 грудня, російський президент Владімір Путін виріши дати пресконференцію для журналістів, на якій почав розповідати про те, що проблем в його армії немає. Вочевидь, глава ворожої держави не розуміє, що такими заявами він лише наближає свій кінець. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Війна – процес непростий, але він "йде за планом"

Розпочати варто з того, що Путіну довелось пояснити свої слова, які він говорив напередодні. Ще у середу він заявляв, що "специальная воєнная опєрация" може бути довготривалою для Росії, а сьогодні йому довелось заспокоювати громадян своєї держави та казати, що він взагалі не те мав на увазі.

Що стосується тривалості процесу "СВО" – я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, а саме "СВО" йде як має бути,

– сказав він.

Окрім того, Путін підкреслив, що у Росії "все стабільно" на фронті та жодних "питань і проблем" в російської армії та кремлівського командування немає.

"Геніальний план" Росії

Варто зауважити, що чомусь російський президент не захотів згадувати про 93 тисячі російських солдатів, які відправились на концерт до Кобзона від початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, це також "частина плану", яку завчасно продумало керівництво ворожої армії.

Процес врегулювання з Україною, напевно, буде непростим і потребуватиме певного часу, але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі,

– заявив диктатор.

"Вірте лише мені – проблем нема"

Під час пресконференції главі ворожої держави вирішили поставити незручне питання про те, що все більше російських солдатів пишуть скарги та жаліються на відсутність належної військової форми. Путін не додумався сказати нічого кращого, як заявити, що "проблем немає", а вірити можна лише йому.

Вірити нікому не можна, тільки мені можна. Проблем стає все менше і вони вже не такі гострі,

– констатував Путін.

Також він запевнив, що другої хвилі мобілізації не буде, а всі війни, зокрема ця, закінчуються за столом перемовин.

По-перше, слід сказати, що й перша хвиля так званої "часткової мобілізації", яку президент Росії оголосив 21 вересня, ще не закінчилась, адже відповідного указу не було. У Кремлі запевняють, що жодний документ не потрібен, але, найімовірніше, роблять це для того, аби "тихо" продовжувати мобілізовувати громадян.

А по-друге, війна справді закінчиться за столом перемовин. Україна зі своїми партнерами буде обговорювати, яке покарання очікуватиме російського президента та весь його злочинний режим. До речі, в ООН уже просувають резолюцію про створення трибуналу для керівництва Росії.