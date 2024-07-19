Родина Байдена обговорює можливий план виходу президента США з передвиборчих перегонів, – ЗМІ

Члени родини президента Джо Байдена обговорювали, як може виглядати його вихід з перегонів у виборах лідера США, які мають відбутися у листопаді 2024 року. Водночас родина американського президента не тисне на Байдена із цим рішенням.

Журналісти NBC News з посиланням на двох людей, знайомих з дискусіями, зазначили, що члени родини Байдена конкретно обговорювали, як він хотів би завершити свою ставку на переобрання у свій власний час і за допомогою ретельно прорахованого плану.

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Що говорять у родині Байдена про його участь у виборах

Журналісти розповіли, що загальний тон розмов у родині Байдена полягав у тому, що будь-який план виходу, якщо Байден зважиться на такий крок, має поставити партію в найкращу позицію, щоб перемогти колишнього президента Дональда Трампа. Водночас його вчинок із виходом з президентських перегонів має бути гідним за понад п'ять десятиліть, які він служив країні на виборній посаді.

Люди, знайомі з дискусіями, кажуть, що в центрі дискусій перебувають міркування про вплив кампанії на здоров'я Байдена, його сім'ю та стабільність у країні,

– пишуть автори.

У виданні зазначено, що перспектива того, що Байден розглядає можливість піти у відставку, а тим більше те, що його родина обмірковує можливий план виходу, є надзвичайною подією, яка сталася після того, як він неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї позиції ймовірного кандидата від партії.

Але занепокоєння зростає серед партійних лідерів, донорів і навіть посадовців, які беруть участь у його зусиллях щодо переобрання, з кожним днем, що минув після дебатів три тижні тому.

Водночас прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заперечив, що будь-які подібні дискусії щодо виходу Байдена відбуваються всередині його родини.

За словами людини, близької до переобрання, дискусії про те, як розробити відповідний план для відставки Байдена, також точилися серед старших співробітників, а не лише в родині президента. Бейтс також спростував ці дискусії.

На чию думку щодо виборів Байден покладається найбільше

Журналісти зазначили, що члени родини, на яких Байден найбільше покладався, включають першу леді Джилл Байден, його сина Хантера та його сестру Валері Оуенс, а також кількох давніх близьких помічників, які були в центрі дискусій.

Розмови про політичне майбутнє Байдена точилися, поки він залишався у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, самоізольований після того, як у середу у нього був виявлений позитивний тест на COVID-19.

За словами людини, знайомої з телефонними розмовами, у четвер деякі з найближчих помічників Байдена телефонували довіреним союзникам, щоб зрозуміти, на їхню думку, його політичні позиції.

Серед деяких союзників зростає очікування, що якщо Байден вийде, то це може статися найближчими днями. Але вони також попереджають, що рішення все одно залежить від нього, і що він не налаштований кинути, навіть коли він стикається з, здавалося б, непереборними труднощами,

– наголосили у виданні.

Про те, що будь-яке оголошення буде неминуче, людина, близька до Байденів, сказала, що "ми навіть не знаємо, що будемо робити завтра".

З усім тим, Байден не є несприйнятливим до постійного тиску з боку власної партії, і після дебатів він сам заявив, що може подумати про вихід з перегонів, якщо для нього не буде шляху до перемоги.

"Я думаю, що це неминуче", – сказала друга особа, близька до переобрання, про вихід Байдена з перегонів.

Журналісти також підкреслили, що головним фактором, що спонукає тиск на Байдена, є страх серед демократів, що його кандидатура може позбавити їх не лише Білого дому та Сенату, але й шансу передати Палату представників під їхній контроль. Це допомагає пояснити, чому високопоставлені законодавці підштовхнули Байдена переглянути своє рішення залишитися в перегонах.