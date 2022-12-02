Орбан та Ердоган тиснуть на Путіна через ЗАЕС, до нового року росіяни її покинуть, – експерт

Росія заявила, що готова покинути територію Запорізької АЕС, але за однієї умови – гарантій безперебійного транзиту російської нафти та газу територією України. Експерти вважають, що на Путіна у цьому питанні тиснуть європейські політики – прем'єр Угорщини Орбан та президент Туреччини Ердоган.

Орбан та Ердоган тиснуть на Путіна через ЗАЕС

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що зараз йде політичний, фінансовий та економічний тиск на "Росатом", який намагається збудувати 6 атомних енергоблоків – 2 в Угорщині та 4 в Туреччині.

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За його словами, санкційна політика, яка зараз тисне на "Росатом", змушує військово-політичне керівництво Кремля вивести війська із Запорізької АЕС.

Експерт вважає, що без будь-яких домовленостей цей тиск буде посилюватися. "Зрештою, якщо Росія нічого не буде робити в цьому напрямку, "Росатом" ще більше потрапить під санкції і це загрожуватиме припиненню транзитів та майже всієї економічної діяльності", – сказав він.

У цьому зацікавлені не "Росатом" та військово-політичне керівництво Росії, а більше керівництво Угорщини і Туреччини, тому Орбан і Ердоган тиснуть на Путіна, щоб він вивів війська із ЗАЕС,

– пояснив Світан.

На його думку, свій вихід зі станції росіяни намагаються "продати" ще раз – на гарантії безперебійного транзиту. "Сюди включено і перекидання газу та нафти в Європу, а також пакет про перевезення аміаку та дизелю", – додав він.

МАГАТЕ дотисне росіян до нового року

Світан зазначив, що Путін хоче ці всі чотири проєкти "запхнути" в одну справу та ще раз продати, гарантувавши вихід окупантів з ЗАЕС. "Але газ сам себе прокачує, а тому обстріли енергосистеми України та відключення електрики буде "бити" по самому Путіну", – вважає експерт.

Але думаю, що МАГАТЕ дотисне росіян, незалежно від того, чи проведуть вони цю ідею з гарантіями для транзиту, тому окупанти будуть змушені вийти із Запорізької АЕС до нового року,

– пояснив Світан.

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