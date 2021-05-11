Путіну незручно говорити з Байденом про Україну, – Мусієнко про вихід з угоди про відкрите небо

Законопроєкт про припинення участі в договорі про відкрите небо, який вніс Володимир Путін у Держдуму, дозволить приховати від світу його військові маневри. Так глава Кремля готується до зустрічі з Джо Байденом.

Подібні кроки російського президента схожі на один із векторів підготовки до зустрічі з американським главою. Таку думку висловив Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

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За його словами, Байден уже анонсував, що Сполучені Штати готові до переговорів щодо нових угод із Росією і, можливо, з Китаєм. Мовиться про нерозповсюдження ракет середнього й малого радіуса дії. Крім того, і про ведення й контроль ядерної зброї.

США вийшли з цього ж договору в листопаді 2020 року. Втім, тоді вони пояснили, що роблять це через те, що Росія порушує свої зобов'язання

"В принципі, зараз діалог про повернення до цього питання можуть поновити. Можливо, говоритимуть також і про відкрите небо й підписання нових угод", – вважає Мусієнко.

Тому Росія і запровадила це в межах підготовки до цієї зустрічі. Путіну не дуже зручно говорити про те, що мовитиметься тільки про окупований Крим чи Донбас, для нього це невигідні теми,

– додав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень також пояснив, що так Путін намагається формувати порядок денний. Усе для того, щоби під час того, як він звітуватиме про перемовини не проговоритися про Україну.

Мусієнко про вихід Росії із договору про відкрите небо: дивіться відео 24 каналу

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