Припиніть голодні ігри, – Україна відреагувала на заяву Росії про призупинення зернової угоди

У Росії заявили, що тимчасово припиняють участь у зерновій угоді. На черговий шантаж окупантів вже відреагували українські урядовці.

Причиною тимчасового виходу Росії із зернової угоди стали вибухи в Севастополі. Москва традиційно звинувачує в них Україну, а також Велику Британію. Однак у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки

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Україна відреагувала на черговий шантаж Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов'язань,

– додав очільник МЗС.

Своєю чергою, голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що примітивність російського шантажу в усьому.

"Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця", – заявив Єрмак.

У коментарі Суспільному речник президента Сергій Никифоров розповів, що Україна чекає на реакцію Туреччини та ООН на російські заяви про тимчасову зупинку "зернової ініціативи"

"Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань", – заявив Никифоров.

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Путін перетворює їжу на зброю

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що президент Росії Владімір Путін перетворив їжу, холод та ціни на зброю проти світу, використовуючи ядерний шантаж, енергетичний терор, блокаду зерна тощо.

"Путінська Росія веде гібридну війну проти Європи, знову беручи в заручники Африку та Близький Схід. Це вкотре доводить: жодні переговори з РФ не варті часу на розмову", – заявив Подоляк.

У коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, чим ставить під сумнів доцільність його подальшого функціонування.

МЗС України неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня. Розглядаємо повідомлення Міноборони РФ про призупинення Росією участі в зерновій угоді саме як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі,

– додав Ніколенко.

За його словами, зараз надзвичайно важливо, щоб ООН та Туреччина, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в Африці, Азії та Латинській Америці "в заручниках голодних ігор Кремля".

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Коротко про угоду на експорт зерна

Через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну та замінування Чорного моря, наша держава не могла здійснювати експорт зерна. Внаслідок того, що Україна є одним із головних постачальників зерна у світі, виникла загроза продовольчої кризи.

Тому ООН та Туреччина ініціювали домовленість з Росією про експорт українського зерна та створення спільної моніторингової комісії. Угоду підписали у Стамбулі 22 липня. Вона має завершитися у листопаді.

Росія вже погрожувала розірвати цю угоду. Причиною стало розслідування ООН щодо постачання Москві іранських дронів-камікадзе. У відповідь на це Кремль вирішив вкотре шантажувати світ голодом.

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