Через 2 – 3 місяці в Україні може не залишитися портів, – Гуменюк
Джерело:Europe 1
Росія вийшла з зернової угоди та почала обстрілювати південні області України. В ОК "Південь" заявили, що нашій державі не вистачає ППО, щоб захистити свою інфраструктуру від ударів країни-агресорки.
Керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія заблокувала практично всі українські порти. Вона нагадала, як держава-терорист після свого зриву зернової угоди посилила удари по великому порту Одеси та інших південних містах України.
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Як Україна може захиститись від терору Росії
В інтерв’ю західним ЗМІ Гуменюк наголосила, що наша держава потребує сучасної системи ППО та ПРО.
Нам потрібна система протиракетної та протиповітряної оборони. Посилена, потужна, сучасна і здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас ворог,
– сказала вона.
Також речниця ОК "Південь" нагадала, що ЗСУ потребують F-16. Ці американські винищувачі здатні вражати системи озброєння Росії та її кораблі. За її словами, хоч Україна вже має західні системи оборони, включно з Patriot, держава-терорист кожного разу вдосконалює свою тактику та не зупиняється.
Гуменюк навела приклад, як країна-агресорка одночасно застосувала гіперзвукові, крилаті та протикорабельні ракети. Як пояснила вона, наші оборонні засоби розосереджені й не всі вони в змозі протистояти цій загрозі.
Чого прагне країна-агресорка
Як пояснила Гуменюк, Росія хоче домінувати в Чорному морі.
Через два-три місяці у нас може не бути більше портів,
– попередила речниця ОК "Південь".
Тому Київ розраховує на добру волю західних партнерів щодо вчасного постачання систем ППО Україні.
Навіщо Росія заблокувала зернову ініціативу
- Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Владімір Путін та його оточення заробляють великі кошти на зриві зернової угоди. Окупанти збагачуються на війни, яку їхня держава розв'язала проти України.
- Раніше схожу заяву зробив Олег Жданов. За його словами, західна розвідка дізналася про план Кремля щодо переділу ринку зерна на користь Росії. Як пояснив військовий експерт, російські окупанти хочуть під чужим прапором атакувати кораблі третьої сторони, що прямуватимуть у напрямку Одеси.