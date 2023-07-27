Зеленський назвав цілі Путіна: як оточення диктатора заробляє на зриві зернової угоди

Володимир Зеленський назвав Владіміра Путіна неадекватною людиною, яка не поважає міжнародне право. Президент України викрив російського диктатора на бажанні перетворювати товари в "ексклюзиви на крові".

Володимир Зеленський викрив Путіна та його оточення на бажанні заробити на блокуванні зернової ініціативи. Він пояснив цілі країни-агресорки.

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Український лідер заявив, що оточення Путіна заробляє великі кошти завдяки блокуванню поставок зерна з України. Це прагматичне коло людей, які збагачуються, поки триває повномасштабна війна Росії проти нашої держави.

Блокування нашого зерна – це дуже просто. Він (Путін – 24 Канал) реалізує своє. Він іде від конкуренції. Й збільшується ціна на його товар, тому що він стає "ексклюзивом на крові", я сказав би. Тобто це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право і якій дають можливість сьогодні право не поважати,

– пояснив Зеленський.

За його словами, Путін радикально налаштований на знищення жителів України. Він натякнув, що справа не тільки в майбутньому українців. Як пояснив президент, мовиться про виживання світу, голод та реальний соціальний хаос, який може виникнути через непостачання агропромислового продукту.

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