"Це не в інтересах Америки": посол прокоментував чутки про вихід США з переговорів щодо України
- Український посол у Бразилії Андрій Мельник вважає, що США не вийдуть з мирного процесу щодо України, оскільки це суперечить їхнім інтересам і глобальній безпеці.
- Мельник зазначив, що заяви США можуть бути частиною переговорної тактики, щоб прискорити рішення інших країн, і вихід з процесу миру був би стратегічною помилкою для США.
Український посол у Бразилії Андрій Мельник переконаний, що попри тривожні сигнали, США не вийдуть із мирного процесу щодо України. За його словами, на кону стоїть не лише доля нашої держави, а й репутація Вашингтона перед усім світом.
Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "РБК-Україна", передає 24 Канал. Дипломат заявив, що попри побоювання, відмова Вашингтона від участі у переговорах – малоймовірна, адже це суперечить як американським інтересам, так і глобальній безпеці.
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США грають у жорсткі переговори з Росією
Мельник зазначив, що подібні заяви з боку США можуть бути частиною переговорної тактики. Він навів приклад німецького поняття Zweckoptimismus – оптимізму "з примусу", коли попри складні обставини ти змушуєш себе вірити у позитивний результат. За словами дипломата, навіть якщо ситуація здається безнадійною, світова дипломатія працює саме завдяки таким підходам.
Я все-таки сподіваюся, керуючись цією німецькою формулою, що це – тактика переговорного процесу,
– сказав Мельник.
Він підкреслив, що США регулярно озвучують різкі заяви, але це може бути способом прискорити прийняття рішень з боку інших країн.
Ми чуємо заяви ледь не щотижня від глави Держдепу, та й на найвищому рівні, що ну от все, ниточка обривається. Нам це, звичайно, неприємно, ну як же це так – або пан, або пропав – адже на кону стоїть наше існування,
– наголосив дипломат.
Мельник переконаний, що вихід США з процесу миру був би стратегічною помилкою не лише для України, а й для самих Штатів. Він наголосив, що американському президентові буде важко пояснити як громадянам, так і світовій спільноті, чому мир в Україні так і не був досягнутий.
Мені важко уявити, як американський президент зможе для своїх виборців, для світового співтовариства, для історії пояснити – чому ця справа так і не була доведена до успішного кінця,
– додав посол.
Дипломат також застеріг, що у разі, якщо США здадуть позиції, Росія лише посилить військову агресію, щоб продемонструвати, що Україна втратила "останній шанс". За такого сценарію, за словами Мельника, Кремль намагатиметься захопити ще більше територій і вбити ще більше українців.