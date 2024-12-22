У Трампа планують оголосити про вихід США з ВООЗ: FT розповіло, чим це загрожує світові

Перехідна команда Дональда Трампа хоче оголосити про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я у день його інавгурації на посаду американського президента. Це може загрожувати порушенням її стабільного функціонування через можливий брак коштів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає 24 Канал. Співрозмовники серед представників команди Трампа анонсували свої наміри зробити відповідну заяву у перший день роботи нової адміністрації, тобто 20 січня 2025 року.

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Чим загрожує це потенційне рішення

За даними видання, попри вищевказані плани команди республіканці серед її членів існують непорозуміння та розбіжності з цього приводу. Зазначається, що частина з них прагне зберегти членство США у ВООЗ з метою її реформування. Водночас інші виступають за повний розрив зв'язків з організацією.

Як пише Financial Times, перевагу у подібній дискусії отримали саме прихильники виходу з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Втім, це матиме негативні наслідки для останньої, оскільки це може залишити її без основного джерела фінансування.

Журналісти наголошують, що подібне потенційне рішення нової адміністрації, ймовірно, суттєво вплине на її можливість оперативно реагувати на кризи у сфері охорони здоров’я, зокрема на пандемії, такі як COVID-19, адже впродовж 2022 та 2023 років США були найбільшим донором організації.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Вашингтон забезпечував приблизно 16% бюджету Всесвітньої організації охорони здоров’я.