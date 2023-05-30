Щось важливе відбудеться цього тижня: Піонтковський назвав передумови

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин виводить своїх бійців із Бахмута. Робить це він не спроста, бо має хитрий план, який може реалізувати з дня на день.

Пригожин прагне вчергове принизити російське військове керівництво за програші на війні проти України. Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США.

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Пригожин розігнався не на жарт

Андрій Піонтковський пояснив, що феномен Пригожина полягає у боротьбі його ПВК "Вагнера" із Генштабом Росії. Блазень Путіна фактично поставив ультиматум російському Міноборони через вихід із Бахмута, який так і не вдалося взяти за 10 місяців.

Це доволі дивно для воєнної історії – це феномен, коли один із командирів військового угрупування диктує Генштабу, що робити,

– наголосив він.

Свого часу за такі дії розстрілювали. Втім, сміливості Пригожину не позичати. Його дії свідчать про те, що у найближчий тиждень може щось статися.

Як передвісник цього те, що Пригожин у своєму інтерв'ю привселюдно зганьбив Міноборони, заявивши про його поразки на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Херсонщині. Він натякнув, що російське керівництво за ці невдачі має ледь не застрелитися. Якщо цього не станеться, то розправа над ним відбудеться на Червоній площі 10 червня 2023 року.

"Він фактично їм призначив стрілку в Бахмуті!" – переконаний російський публіцист із США.

Втім, репутація самого очільника ПВК "Вагнера" не менш заплямована, бо ж він залишає Бахмут попри свою "всесильність".

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Які зміни чекають на Росію

Піонтковський наголосив, що ротація на Бахмутському напрямку – це величезний удар по російській армії та суспільству, їхньому морально-психологічному стані.

Усе це повинно повернутися у потрібний бік упродовж наступних 12 днів,

– переконаний він.

Водночас сам Пригожин дає певні підказки. У своїх заявах постійно каже, що "не ми розв'язали братовбивчу війну", апелюючи до зрадників із Генштабу, Міноборони та олігархів. У такий спосіб він хоче пробудити так званих Z-патріотів.

На думку російського публіциста у США, їх у Росії нараховується близько 15%.

"Війна програна і зараз потрібно зайнятися більш важливими речами - знайти, як зберегти владу в післявоєнній та постпутінській Росії", – повідомив він про мотиви Пригожина.

Тож з одного боку блазень Путіна залякує російську верхівку та підбурює патріотично налаштований народ, щоб отримати панування у Росії.