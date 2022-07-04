Аж 2 російські генерали керували діями окупантів в районі Лисичанська: ISW назвав їхні імена

Після важких боїв бійці ЗСУ 3 липня залишили Лисичанськ. Діями окупантів у тому районі керували аж 2 російські генерали.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни. На думку фахівців, Лисичанськ був для президента Росії Володимира Путіна дуже важливим.

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За Лисичанськ відповідали 2 російські генерали

В ISW розповіли, що за тактичні дії російських окупантів навколо Лисичанська відповідають 2 генерали. Мовиться про:

командувача Центральним військовим округом генерал-полковника Олександра Лапіна ;

; командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровикіна, який також командує "південним" угрупуванням російських військ в Україні.

Вони відповідали за безпеку Лисичанська та району на захід від міста.

Участь двох таких старших офіцерів в одній і тій самій операції на невеликій ділянці фронту є примітною та, ймовірно, вказує на те значення, яке президент Росії Володимир Путін надавав безпеці кордону Лисичанська та Луганської області,

– зазначили в ISW.

Також фахівці вважають, що це може вказувати на те, що Путін не довіряє виконувати таку роботу молодшим офіцерам.

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ЗСУ вийшли з Лисичанська

У Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ 3 липня залишили Лисичанськ після важких боїв. Продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Рішення про відхід ухвалили, щоб зберегти життя українських захисників.

Російські окупанти мали перевагу в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. Тож, на жаль, для успіху недостатньо лише сталевої волі та патріотизму, адже також потрібні ресурси. Однак боротьба досі триває – ЗСУ обов'язково звільнять від загарбників кожен український населений пункт.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав українців не розганяти зраду. Адже перед тим, як написати подібний допис, потрібно подумати про ціну наближення перемоги України – бійців, які тримали оборону міста подекуди навіть ціною власних життів.

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