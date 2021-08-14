На вихідні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: де саме

На вихідні Україну накриє спека. Тому оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується північних та східних областей.

Надзвичайна пожежна небезпека означає поєднання високої температури повітря та сухої погоди, що становить небезпеку.

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Де є небезпека