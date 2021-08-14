На вихідні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: де саме
Джерело:Укргідрметцентр
На вихідні Україну накриє спека. Тому оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується північних та східних областей.
Надзвичайна пожежна небезпека означає поєднання високої температури повітря та сухої погоди, що становить небезпеку.
До теми Погода в Україні на вихідних: буде багато сонця і трохи злив
Де є небезпека
Пожежна небезпека триматиметься протягом 14 – 16 серпня. Зокрема, у таких регіонах:
- Харківська область,
- Луганська,
- Київська,
- Сумська,
- Полтавська.
Також 14 серпня про небезпеку попереджають жителів Чернігівщини, а 15 серпня – Рівненщини та Вінниччини.
Пожежна небезпека 14 серпня / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде на вихідних
У суботу та неділю українців тішитиме приємна літня погода. Синоптики прогнозують багато сонця та +25 – +30 градусів. Найспекотніше буде у західних і центральних областях.
Однак декілька регіонів накриють дощі та грози. Наприклад, Схід та Крим.