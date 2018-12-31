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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вихованець "Реала" бачить Луніна основним воротарем мадридців

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      Одноклубник Луніна поділився думкою про українця
      Одноклубник Луніна поділився думкою про українця / twitter.com/reaimadridonly

      Гравець іспанського "Леганеса" Оскар Родрігес прокоментував ситуацію довкола українського воротаря Андрія Луніна. На його думку, Лунін хороший голкіпер для "Реала".

      "Реал" хотів повернути українця, але голкіпер попросив керівництво клубу залишити його в нинішній команді.

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      "Лунін трохи грав, але це Ла Ліга (Чемпіонат Іспанії, – Ред.) і тут дуже важко. У майбутньому він буде хорошим варіантом для "Реала", – цитує гравця Twiiter RMOnly.

      Що цікаво, Оскар є вихованцем мадридського "Реала" й цей сезон, як і Лунін, проводить в оренді в "Леганесі".

      Відзначимо, що в цьому сезоні Лунін зіграв за "Леганес" два матчі в чемпіонаті Іспанії, а також дві гри в Кубку Іспанії. В останній раз в Ла Лізі Лунін виходив в старті в матчі 13-го туру проти "Алавесу" (1:0).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
      Джерело: 24 Канал
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