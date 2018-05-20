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Віка з "НеАнгелів" засвітила розкішні форми в купальнику: гарячі знімки

2056 Читать новость на русском
Віка з
Віка з "НеАнгелів" / Фото з вільних джерел

Українська співачка з гурту "НеАнгели" Віка (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) показала кадри з відпочинку в Одесі. Зірка позувала перед камерою в купальнику, демонструючи ідеальне тіло.

Як відомо, Віка з гурту "НеАнгели" щодня займається спортом. Відтак зірка може з легкістю похизуватись ідеальними формами. Співачка довела це, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram знімки з курортного міста. 

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На кадрах українська артистка позує в купальнику червоного кольору. Віка зупинились перед зануренням в басейн. Знаменитість грайливо вигнулась, демонструючи апетитні форми та струнку талію. 

Всі знають, як я люблю спорт. Навіть перед концертом качаю (сідниці, – ред.),
– написала Віка з "НеАнгелів". 

Це не єдиний знімок, який опублікувала співачка в соціальній мережі. На іншому фото Віка вмостилась на білому пірсі. Для знімку зірка вбрала чорний купальник та окуляри. Співачка не приховувала ідеального преса у відкритому пляжному вбранні. Варто зазначити, що зірка виглядала розкішно. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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