У Калуші підлітки викинули кота з вікна третього поверху
- На Прикарпатті підлітки викинули кота з третього поверху, поліція шукає винних.
- Правоохоронці закликають не залишатися байдужими та повідомляти про подібні випадки.
На Прикарпатті підлітки жорстоко поводилися з твариною – викинули кота з третього поверху. Поліцейські шукають винних.
Правоохоронці виявили відео у мережі, на якому неповнолітні скидають кота з вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
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Жорстоке знущання над твариною
Поліція розпочала службову перевірку, співробітники ювенальної превенції шукають осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною, та з’ясовують усі обставини події.
Жорстоке поводження з тваринами – це кримінальне правопорушення, яке карається згідно з чинним законодавством,
– наголошують в поліції.
Правоохорнці закликають громадян не залишатися байдужими та повідомляти про подібні випадки за номером 102.
Раніше повідомлялося, що неповнолітня мешканка Дніпра танцювала під російські пісні на могилах. З дівчиною та її матір'ю провели профілактичні розмови та склали адміністративний протокол.